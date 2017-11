Dos quadrinhos ao cinema: a trajetória da Liga da Justiça

Quase 80 anos antes de Liga da Justiça estrear nos cinemas, deter vilões sobrenaturais e salvar o planeta não era prioridade para a equipe de super-heróis. Na década de 1940, comida e papo furado acompanhavam os encontros do grupo, narrados nas páginas do almanaque All Star Comics pelo escritor Gardner Fox. A ideia de combinar os poderes dos principais personagens da DC Comics surgiu quadrinhos mais tarde, na HQ O Bravo e o Audaz, assinada pelo mesmo autor. Em pouco tempo, o time ganhou uma revista própria, que ao longo dos anos se desdobrou em sequências e histórias especiais.

A reportagem especial de VEJA revê a trajetória da Liga da Justiça desde o início das histórias em quadrinhos até o filme de Zack Snyder e Josh Weadon, que chegou aos cinemas nesta quinta-feira. Confira: