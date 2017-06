Doria recupera carta, mas foge ao desafio da baliza no ‘Pânico’

Será que João Doria Jr. levou tão a sério o lema “Acelera São Paulo”, tomado de empréstimo de seu padrinho político, Geraldo Alckmin, a ponto de perder a carteira de habilitação por excesso de velocidade? Foi o que perguntou o Pânico na Band, antes de convidar o prefeito paulistano, que acaba de recuperar a carta suspensa por multas, a encarar o desafio da baliza, prova prática realizada por quem tira a habilitação pela primeira vez.

Na edição do humorístico que foi ao ar neste domingo, Doria foi cercado pela equipe do programa no centro da cidade, mas escapou da prova. “Eu tenho compromisso agora”, disse o tucano, antes de se despedir. Ele também foi instado a responder a uma pergunta teórica: de quem é a preferência em uma rotatória? Depois de se sair com um “de quem entrar primeiro”, Doria respondeu corretamente que a preferência é de quem já estiver fazendo a rotatória.

Vale lembrar que a baliza era apenas uma brincadeira do Pânico: para recuperar a carta, não é preciso realizar teste prático. “Eu tive as multas, cumpri a minha obrigação. Fiquei três meses sem dirigir, fiz o curso do Detran online, muito bom por sinal, realizei o exame e recebi minha carta de volta”, contou o prefeito, narrando o processo enfrentando por quem procura retomar a habilitação.

Confira a investida do Pânico sobre Doria no vídeo abaixo, a partir de 1’51’50”: