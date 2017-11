Dois indiciados por roubo de escultura de Botero em Paris

Dois suspeitos, um deles advogado, foram indiciados na França no âmbito da investigação do roubo em Paris de uma escultura do artista colombiano Fernando Botero. O suspeito de ter roubado a escultura, avaliada em 425.000 euros (cerca de 500.000 dólares), foi posto em prisão preventiva na sexta-feira.

No último dia 4 de novembro, no horário em que a galeria de arte Bartoux estava aberta ao público, um homem roubou a escultura Maternity. A Bartoux fica em um elegante bairro parisiense, a poucos metros da sede do Ministério do Interior.

Detido na quarta-feira passada, o homem disse aos investigadores que entregou a escultura de Botero a um advogado, cuja casa foi inspecionada. Na casa, a polícia encontrou uma estátua pré-colombiana, além de outra escultura de bronze roubada em março. O trabalho de Botero foi encontrado na casa de um amigo do advogado e devolvida à galeria.

O advogado foi acusado então de encobrir assaltos e colocado sob controle judicial, apesar de a Procuradoria ter pedido sua detenção provisória.

Os funcionários da galeria de arte, que também expunha obras de artistas como Picasso, Dalí, Bernard Buffet e Andy Warhol, notaram o roubo da peça na hora do fechamento do local.

O autor do roubo foi identificado graças a câmeras de segurança, de acordo com fontes próximas à investigação.