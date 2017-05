Doente, tenor José Carreras adia show no Rio de Janeiro

O tenor espanhol José Carreras, que está no Brasil, em turnê, adiou desta quarta-feira, 24 de maio, para 20 de junho o show que faria no Rio de Janeiro, devido a uma forte gripe. A apresentação vai acontecer no mesmo local: o Km de Vantagens Hall RJ, antigo Metropolitan. Já o concerto em Fortaleza, marcado para sábado, 27, está mantido.

A Time for Fun, promotora do show, emitiu um comunicado explicando ao cliente como pedir reembolso, caso deseje. Quem quiser ir ao show em junho não precisa fazer nada. Confira abaixo o comunicado:

“Para os clientes que adquiriram seus ingressos para o Rio de Janeiro, não há necessidade de efetuar a troca. Caso o cliente não possa comparecer na nova data, a solicitação de reembolso deverá ser solicitada a partir do dia 25 de maio até 15 de junho de 2017, conforme política abaixo:

1) Compras efetuadas em um canal presencial (Bilheteria ou ponto de venda):

a. Dirigir-se ao mesmo local onde a compra foi efetuada;

b. Apresentar o ingresso adquirido;

c. Caso a compra tenha sido efetuada em dinheiro, o reembolso ocorrerá através de depósito bancário;

d. Caso a compra tenha sido efetuada com cartão de débito, o valor será creditado na conta do cartão utilizado na compra;

e. Para compras efetuadas com cartão de crédito, o valor será creditado na fatura do cartão utilizado na compra.

2) Compras efetuadas pela Internet:

a. Entrar em contato com a Central de Relacionamento da Tickets For Fun através do telefone 4003-5588 (abrangência nacional), de segunda à sexta, das 11h às 17h, ou pelo e-mail sac@ticketsforfun.com.br, com o título “REEMBOLSO”;

b. O valor pago será creditado na fatura do cartão utilizado na compra;

c. Seguir com demais instruções que serão enviadas pelo SAC.”