Documentário recupera história de renomado coreógrafo israelense

Considerado um dos coreógrafos mais relevantes do mundo, o israelense Ohad Naharin, diretor artístico da Companhia de Dança Batsheva, abriu as portas de sua vida para o diretor Tomer Heymann, que ao longo de oito anos acompanhou o artista. Cenas de ensaios íntimos, sequências de dança e material de arquivo formam o documentário Gaga – O Amor pela Dança. O título do filme é uma referência ao movimento batizado de “gaga”, criado por Naharin, que prioriza o sentimento da dança em relação à performance.

A produção passou pela 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, de onde saiu com o prêmio do público de melhor documentário. Mesma honraria ele recebeu no badalado festival americano SXSW. O longa está previsto para chegar aos cinemas brasileiros no dia 13 de abril.

Confira o trailer abaixo: