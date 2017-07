Doctor Who terá uma protagonista feminina

Pela primeira vez em 54 anos o seriado Doctor Who, da BBC, terá um protagonista do sexo feminino. A inglesa Jodie Whittaker, de 35 anos, foi apresentada ao público durante o intervalo da exibição da final masculina do campeonato de tênis de Wimbledon. Jodie substitui Peter Capaldi, que assumiu o papel em 2013, e fará sua despedida no especial de Natal.

Chris Chibnall, um dos produtores do seriado, afirmou em entrevista à BBC que fazia tempos que os criadores de Doctor Who ansiavam por uma protagonista mulher. Chibnall disse ainda que o teste de Jodie foi considerado “estupendo” pela equipe do programa. Jodie, aliás, é uma velha conhecida de Chibnall. Ela trabalhou numa temporada de Broadchurch, seriado criado pelo atual chefão de Doctor Who. “Qualquer um que assistir à performance de Jodie irá perceber que ela é maravilhosa, uma força da natureza”, disse ele.

Jodie Whittaker despontou no mundo artístico como a adolescente problemática de Vênus (filme que rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator para Peter O’Toole) e participou do seriado Black Mirror. Doctor Who, um dos seriados de mais sucesso do Reino Unido, narra as aventuras de um ser da raça dos Senhores do Tempo que tem a habilidade de viajar pelo tempo e manipular fatos históricos. Eles também possuem o poder de se regenerar, o que permite uma constante troca de atores. Entre os Doctor Who mais famosos estão os atores Christopher Eccleston (de Elizabeth) e David Tennant (do seriado Jessica Jones)