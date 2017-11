Doceville é a melhor doceria de Fortaleza

As paredes revestidas de madeira patinada, a prateleira repleta de louças delicadas e cheias de detalhes e os dois balanços na varanda conferem à doceria da chef pâtissière Cristiana Weyne um jeitão de casa de boneca. Boa parte da clientela vem de olho no brigadeiro, eleito o melhor da cidade pelo júri de VEJA COMER & BEBER em 2014. O doce ocupa lugar de destaque na vitrine e é enrolado nas versões chocolate belga, chocolate branco com raspas de caramelo, chocolate amargo, morango e leite Ninho e massa de creme brûlé (R$ 2,90 cada um). Sustentados por massa de brownie, os chamados sanduichinhos levam recheios como doce de leite e brigadeiro de chocolate branco (R$ 3,90). Também fazem sucesso as tortas vendidas inteiras ou em fatias. A mais pedida combina brownie, doce de leite crocante e cobertura de brigadeiro tradicional (R$ 11,60 a fatia) e cai bem com o cappuccino acrescido de Nutella (R$ 12,50) ou com o café expresso com leite e canela em pó (R$ 8,00). Outra torta campeã é a de bem-casado, feita com camadas de pão de ló, musse de brigadeiro branco e cobertura de açúcar refinado (R$ 11,60 a fatia). Os olhares dos fãs de sorvete costumam ser magnetizados pela seção do cardápio que lista tentações como a taça explosão e o parfait de morango. A primeira consiste na união de brownie com sorvete de creme, calda de chocolate, chantili e granulado (R$ 18,90). Já a segunda leva brigadeiro quente, sorvete de morango e a mesma fruta fresca mais chantili (R$ 18,90). Antes de avançar nos doces, há quem abra os trabalhos com pedidas salgadas bem executadas. São bons exemplos o croquemon sieur (R$ 14,90) e a coxinha com catupiry (R$ 12,90). Para acompanhamento, há sucos de morango com tangerina e de maracujá com manga (R$ 8,90 cada um). Rua Joaquim Siqueira, 64, Aldeota, ☎ 3046-7777 (26 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 2012.

2º lugar: Empório Brownie por Mila Ary

Há quase uma década, quando tinha apenas 19 anos, Mila Ary viu no talento de doceira da mãe, Ana Luiza, a oportunidade de criar a empresa. Nos doze endereços da marca são servidos, entre outras delícias, brownie com sorvete e calda de chocolate (R$ 17,00), brownie de brigadeiro (R$ 5,00) e o clássico bem-casado (R$ 4,00). São três lojas de rua e mais nove em shoppings de Fortaleza. Rua Pereira Valente, 1668, Meireles, ☎ 3242-8256 (12 lugares). 8h/17h (sáb. até 15h; fecha dom.); Rua Frederico Borges, 306, Meireles, ☎ 3264-2260 (25 lugares). 10h30/22h30. (seg. até 21h; sex. e sáb. até 23h30; dom. a partir das 12h). Mais dez endereços. Aberto em 2008.

3º lugar: Balu

É uma das mais tradicionais de Fortaleza, fundada há quase quarenta anos por Maria Lucíola Campos de Albuquerque, a dona Balu, que morreu em 2008. As vitrines são coloridas por delícias como tortinha de morango (R$ 12,80), brigadeiro e casadinho (R$ 4,20 cada um). Entre os bolos, o luís felipe (R$ 8,50 a fatia) segue entre os mais pedidos. A seção salgada do menu lista camarão com catupiry (R$ 21,80). Avenida Padre Antônio Tomás, 2133, Aldeota, ☎ 3466-1050 (20 lugares). 9h/21h (dom. 10h/19h); Avenida Monsenhor Tabosa, 1717, Meireles, ☎ 3248-2200 (40 lugares). 9h/21h (dom. 10h/19h). Aberto em 1981.