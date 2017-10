Divulgado trailer do último filme de Daniel Day-Lewis

O primeiro trailer do último filme de Daniel Day-Lewis antes de sua aposentadoria foi divulgado nesta segunda-feira. Phantom Thread está previsto para estrear em 25 de dezembro de 2017 nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de estreia no Brasil.

No longa, ele volta a ser dirigido por Paul Thomas Anderson, que o comandou em Sangue Negro, pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator em 2008. Day-Lewis interpreta Reynolds Woodcock, um renomado estilista de vestidos que começa um relacionamento um tanto conturbado com Alma (Vicky Krieps). A história se passa em Londres, nos anos 1950.

O ator britânico de 60 anos anunciou que iria parar de atuar em junho. O britânico levou o prêmio máximo do cinema três vezes. Por Sangue Negro, por Meu Pé Esquerdo, em 1990, e a outra em 2013, por Lincoln, em que interpretou o 16º presidente americano, Abraham Lincoln. Day-Lewis é o único profissional da história a ter recebido o Oscar de melhor ator três vezes. No total, ele foi indicado cinco vezes ao troféu – não ganhou em 2003, por Gangues de Nova York, e nem em 1994, por Em Nome do Pai.