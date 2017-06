Divulgado terceiro show do U2 no Brasil, em outubro

Depois de ter os ingressos esgotados em menos de duas horas para seu segundo show no Brasil, o grupo U2 anunciou nesta sexta-feira uma terceira data de apresentação que foi marcada para 22 de outubro no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Os ingressos começam a ser vendidos à meia-noite de 29 de junho. Haverá também uma pré-venda para clientes do Banco do Brasil a partir do dia 26 de Junho (à 0h01) para os portadores de cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo, e a partir do dia 27 de Junho (à 0h01) até o dia 28 de Junho (às 20h) para todos os clientes Ourocard. Os ingressos serão vendidos no site da Tickets For Fun, tanto na pré-venda como na venda geral.

(Com Estadão Conteúdo)