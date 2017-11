Divulgada primeira foto de Jodie Whittaker como ‘Doctor Who’

A emissora BBC divulgou nesta quinta-feira a primeira foto de Jodie Whittaker, 35 anos, caracterizada como Doctor Who. O tradicional protagonista da TV britânica, da série de ficção científica lançada em 1963, sempre foi encarnado por homens. Jodie será a primeira doutora a viajar no tempo com a cabine TARDIS.

A atriz inglesa substitui Peter Capaldi, o 12º Doutor. No Brasil, ela é mais conhecida pelo papel na série Black Mirror, no episódio The Entire History of You, o terceiro da primeira temporada, e pelo seriado Broadchurch.