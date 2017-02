Disputa entre as divas Adele e Beyoncé ofusca política no Grammy

zoom_out_map 1 /58 A cantora Adele durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Mike Blake/Reuters)

zoom_out_map 2 /58 A cantora Adele com o Grammy de Álbum do Ano quebrado, durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevork Djansezian/Getty Images)

zoom_out_map 3 /58 A cantora Adele recebe o troféu de Álbum do Ano, durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 4 /58 A cantora Adele recebe o troféu de Álbum do Ano, durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) A cantora Adele

zoom_out_map 5 /58 A cantora Adele recebe o troféu de Álbum do Ano, durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson) A cantora Adele

zoom_out_map 6 /58 A cantora Adele durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 7 /58 A cantora Adele durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 8 /58 A cantora Adele durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 9 /58 Chance, the Rapper durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 10 /58 Bruno Mars durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 11 /58 Bruno Mars durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

12. A cantora Rihanna mostra um cantil durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 12 /58 A cantora Rihanna mostra um cantil durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Christopher Polk/Getty Images) A cantora Rihanna mostra um cantil durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

13. A cantora Beyoncé zoom_out_map 13 /58 A cantora Beyoncé se apresenta grávida no Grammy 2017, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) A cantora Beyoncé

zoom_out_map 14 /58 Morris Day, Jellybean Johnson, e Jerome Benton, do grupo The Time, durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) Morris Day, Jellybean Johnson, e Jerome Benton, do grupo The Time, durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

zoom_out_map 15 /58 A cantora Andra Day durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Christopher Polk/Getty Images) A cantora Andra Day durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

zoom_out_map 16 /58 A cantora Adele durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) A cantora Adele

zoom_out_map 17 /58 Jimi Westbrook, Kimberly Schlapman, Karen Fairchild, Demi Lovato, Andra Day e Tori Kelly durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) Jimi Westbrook, Kimberly Schlapman, Karen Fairchild, Demi Lovato, Andra Day e Tori Kelly

zoom_out_map 18 /58 Lady Gaga canta junto com James Hetfield, da banda Metallica, durante durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 19 /58 Lady Gaga durante apresentação no Grammy 2017 no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Mazur/Getty Images) Lady Gaga

zoom_out_map 20 /58 A cantora Adele durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) A cantora Adele

zoom_out_map 21 /58 Adele pede para recomeçar apresentação durante durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 22 /58 ia Keys canta junto com Maren Morris durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) ia Keys canta junto com Maren Morris durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

zoom_out_map 23 /58 Beyoncé durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Christopher Polk/Getty Images)

zoom_out_map 24 /58 Beyoncé durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevork Djansezian/Getty Images) Beyoncé

zoom_out_map 25 /58 Beyoncé durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) Beyoncé

zoom_out_map 26 /58 Adele pede para recomeçar apresentação durante durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (/Lucy Nicholson/Reuters) Adele

zoom_out_map 27 /58 A cantora Beyoncé se apresenta grávida no Grammy 2017, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 28 /58 Adele pede para recomeçar apresentação durante durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) Adele

zoom_out_map 29 /58 James Corden e Jennifer Lopez durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Mazur/Getty Images) James Corden e Jennifer Lopez

zoom_out_map 30 /58 James Corden e Jennifer Lopez durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Mazur/Getty Images) James Corden e Jennifer Lopez

zoom_out_map 31 /58 Chance the Rapper durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) Chance the Rapper

zoom_out_map 32 /58 Katy Perry durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevork Djansezian/Getty Images) Katy Perry durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

zoom_out_map 33 /58 Katy Perry durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

34. Katy Perry durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 34 /58 Katy Perry durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Christopher Polk/Getty Images)

35. Bruno Mars durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 35 /58 Bruno Mars durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Christopher Polk/Getty Images)

zoom_out_map 36 /58 Bruno Mars durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 37 /58 Bruno Mars durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 38 /58 A cantora Beyoncé se apresenta grávida no Grammy 2017, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 39 /58 Beyoncé durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) Beyoncé

zoom_out_map 40 /58 Beyoncé durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) Beyoncé durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

41. Kelsea Ballerini e Lukas Forchhammer ante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 41 /58 Kelsea Ballerini e Lukas Forchhammer ante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) Kelsea Ballerini e Lukas Forchhammer ante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

42. Ed Sheeran durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 42 /58 Ed Sheeran durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) Ed Sheeran durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

43. Ed Sheeran durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 43 /58 Ed Sheeran durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images)

44. Keith Urban durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 44 /58 Keith Urban durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) Keith Urban durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

45. The Weeknd se apresenta ao lado da dupla Daft Punk durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 45 /58 The Weeknd se apresenta ao lado da dupla Daft Punk durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

46. The Weeknd se apresenta ao lado da dupla Daft Punk durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 zoom_out_map 46 /58 The Weeknd se apresenta ao lado da dupla Daft Punk durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Winter/Getty Images) The Weeknd se apresenta ao lado da dupla Daft Punk durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

zoom_out_map 47 /58 Twenty One Pilots durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) Twenty One Pilots

zoom_out_map 48 /58 Twenty One Pilots durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 49 /58 O apresentador James Corden durante a cerimônia da 59ª edição da maior premiação da música no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) O apresentador James Corden

zoom_out_map 50 /58 Maren Morris durante a cerimônia da 59ª edição da maior premiação da música no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) Maren Morris

zoom_out_map 51 /58 Blue Ivy Carter e Jay Z durante a cerimônia da 59ª edição da maior premiação da música no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Kevin Mazur/Getty Images) Blue Ivy Carter e Jay Z

zoom_out_map 52 /58 A cantora Jennifer Lopez durante a cerimônia da 59ª edição da maior premiação da música no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

zoom_out_map 53 /58 A cantora Adele durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) A cantora Adele

zoom_out_map 54 /58 O apresentador James Corden durante a cerimônia da 59ª edição da maior premiação da música no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) O apresentador James Corden

zoom_out_map 55 /58 O apresentador James Corden durante a cerimônia da 59ª edição da maior premiação da música no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017

zoom_out_map 56 /58 A cantora Adele durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) A cantora Adele

zoom_out_map 57 /58 Ed Sheer durante a cerimônia da 59ª edição do Grammy no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters) Ed Sheer

zoom_out_map 58/58 A cantora Jennifer Lopez durante a cerimônia da 59ª edição da maior premiação da música no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos - 12/02/2017 (Lucy Nicholson/Reuters)

Adele e Beyoncé foram as protagonistas do Grammy 2017. Desde o anúncio dos indicados já se previa uma batalha de titãs (ou melhor, de divas) entre as duas. Toda a atenção estava voltada para elas na cerimônia, já que o álbum 25, da britânica, e o Lemonade, da americana, eram os dois trabalhos mais fortes na competição. No fim, Adele gabaritou e saiu com todos os cinco prêmios aos quais foi indicada, superando a amiga e ídolo Beyoncé. As duas eram o que todos queriam ver no palco da premiação, o que fez com que as poucas críticas às políticas de Donald Trump fossem eclipsadas pelas verdadeiras estrelas da noite.

Ao contrário de outras cerimônias, como o Globo de Ouro e o SAG Awards que tiveram um grande tom político, o Grammy foi mais sutil nesse aspecto. Uma das primeiras referências a situação atual dos EUA aconteceu no tapete vermelho, quando a cantora Joy Villa usou um vestido com as cores da bandeira americana e o slogan do novo presidente, ‘Make America great again’.

James Corden, o apresentador da cerimônia mencionou Trump logo no começo. Depois de uma entrada desastrosa em que não se sabia se aconteceu uma falha técnica no elevador que o levaria ao palco, ou se era tudo apenas uma piada forçada, o comediante fez um rap sobre todos os indicados e no meio soltou a seguinte frase: “Viver a nossa vida porque isso é melhor, mas com o Presidente Trump, você não sabe o que pode acontecer a seguir”.

Em seguida, Jennifer Lopez foi chamada para entregar o primeiro prêmio da noite, e deu um discurso com tom político sutil. “Neste ponto particular da história nossas vozes são mais necessárias do que nunca. Não há tempo para o desespero, nem lugar para auto-piedade, não há necessidade de silêncio e não há espaço para o medo. É com a linguagem que as civilizações se curam. Hoje à noite celebramos nossa linguagem universal, a música”, disse antes de anunciar os indicados a artista revelação.

Performances contra Trump – Katy Perry foi a primeira fazer uma performance criticando o presidente Donald Trump. A cantora não mencionou o nome dele, mas subiu ao palco com uma faixa no braço em que se lia “Resist” ou “Persist” (“Resista” ou “Persista”) e um cenário em que uma cerca branca subia aos poucos, uma referência ao muro que Trump quer construir na fronteira com o México.

A artista apresentou junto com Skip Marley, seu novo single, Chained to the Rhythm, cuja letra faz uma crítica aos que se acomodam diante da realidade. Ao fim uma imagem da constituição dos Estados Unidos foi projetada no cenário e cantora berrou: “Sem ódio”.

Mas a performance mais explícita contra o presidente dos Estados Unidos foi do A Tribe Called Quest, que apresentou o single We The People (que é a primeira frase da constituição americana). A banda de rap destruiu um muro falso construído no palco, enquanto imagens de protestos eram apresentadas no telão ao fundo. Um grupo diverso de pessoas se juntou a eles, incluindo mulheres com hijabs.

Show das divas – Adele abriu a cerimônia com uma performance sóbria e poderosa de Hello. Mas enquanto a britânica se apresentava, todos queriam saber onde estava Beyoncé, que não passou pelo tapete vermelho, e apenas seu marido Jay Z e sua filha Blue Ivy (vestida de Prince) eram vistos na plateia.

Adele passou por apuros na cerimônia. Durante um tributo ao cantor George Michael, que morreu no fim do ano passado, ela se mostrou bem nervosa e emocionada, e interrompeu a apresentação de Fastlove, dizendo que não estava fazendo jus ao colega, pedindo para recomeçar. Ela lembrou os problemas técnicos que teve na premiação de 2016 e a fizeram desafinar, o que não gostaria que acontecesse de novo durante a homenagem.

Beyoncé surgiu na cerimônia direto no palco, apresentada pela própria mãe Tina Knowles. A cantora usou uma roupa quase sacra e veio acompanhada de diversas mulheres. Com a barriga de grávida de gêmeos bem evidente, a artista escolheu uma interpretação elaborada e artística de Love Drought e Sandcastles, as duas canções mais família do seu álbum Lemonade, que tem forte teor político e fala sobre empoderamento das mulheres e as raízes negras da cantora.

Lemonade e o hit Formation, de Beyoncé, foram preteridos pelos eleitores do Grammy nas categorias principais. Adele conquistou os prêmios de melhor canção, gravação e álbum do ano (os mais importantes da cerimônia). Porém, mesmo quando era a hora de uma das estrelas bilhar, a outra não foi esquecida. Ao receber o troféu de álbum do ano — que acabou quebrando no meio –, a britânica fez um discurso falando justamente sobre o quanto admirava a colega. “Você é um modelo para mim. O seu álbum Lemonade é monumental. É tão bem pensado, tão lindo. Conhecemos um novo lado seu. Todos os artistas aqui te adoram. Você é a nossa luz. A maneira como você faz meus amigos negros se sentirem é empoderadora. Eu te amo, eu sempre amei”, dedicou a Beyoncé.