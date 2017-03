Disney sai do armário: ‘A Bela e a Fera’ terá romance gay

Os que defendem que a Disney incorpore casais de mesmo sexo em seus filmes infantis, em campanhas como aquela que pede uma namorada para a rainha Elsa, de Frozen, vão gostar dessa notícia. Bill Condon, diretor de A Bela e a Fera, a nova adaptação do clássico com Emma Watson à frente do elenco, revelou que o longa, em cartaz a partir de 16 de março no Brasil, terá um casal gay.

A dupla será vivida por Luke Evans, na pele de Gaston, pretendente rejeitado por Bela, e Josh Gad, como LeFou, seu criado. “Le Fou é alguém que um dia quer ser Gaston e no outro quer beijá-lo. Ele está confuso sobre o que quer. É alguém entrando em contato com os seus sentimentos”, disse Condon à revista britânica Attitude. “E Josh faz um trabalho realmente sutil e delicioso com ele. É um momento agradável, exclusivamente gay em um filme da Disney.”

O romance, é claro, será uma história secundária dentro do filme, cujo enredo principal une Bela à Fera, o príncipe que tomou forma bestial por uma maldição. Veja abaixo Luke Evans e Josh Gad como Gaston e LeFou: