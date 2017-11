Disney negocia compra de parte da 21st Century Fox

A Disney está negociando a compra de parte da 21st Century Fox, propriedade do magnata Rupert Murdoch, segundo informações publicadas nesta segunda-feira pelo canal CNBC. As negociações aconteceram nas últimas semanas, mas não se sabe se haverá acordo entre as empresas.

De acordo com a CNBC, parte dos executivos da 21st Century Fox começam a crer que, para competir melhor no mercado, é preciso concentrar os negócios da empresa nas notícias e no esporte.

Aparentemente, Disney e 21st Century Fox não estão conversando no momento, mas, segundo as fontes consultadas, que pediram anonimato, as duas empresas não descartam voltar a negociar a qualquer momento.

Por enquanto, não se sabe o tipo de estrutura do acordo de compra. Também não foram revelados detalhes das condições financeiras que estão sendo discutidas pelas partes.

Os ramos da Fox que estariam sendo alvo de discussões poderiam reforçar o negócio em televisão da Disney, o qual enfrenta dificuldades, aumentando significativamente sua exposição a mercados estrangeiros nos quais a Fox tem uma presença mais tarde. Além disso, o acordo também proporcionaria conteúdo adicional a um serviço de streaming que a Disney planeja lançar nos próximos dois anos.