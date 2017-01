Disney nega projeto de recriar a imagem de Carrie Fisher

zoom_out_map 1 /16 A atriz Carrie Fisher famosa pelo papel de Princesa Leia na Guerra das Estrelas (Paul Hackett/Reuters)

A Disney negou ter planos de recriar digitalmente a imagem de Carrie Fisher nos próximos episódios de Star Wars, como fez com Peter Cushing, morto em 1994, no spin-off Rogue One. Fontes internas da produtora esclareceram ao jornal britânico The Guardian que o projeto de “aparição continuada de Leia Organa” — divulgado pelo BBC Newsnight — não se referia a reconstituição digital da atriz.



“Se a Disney receber autorização, Carrie Fisher se juntará a Peter Cushing, que, no mês passado, vinte anos após sua morte, fez uma participação ‘chave’ em Rogue One, como Grand Moff Tarkin” disse a apresentadora Kirsty Wark no noticiário. A afirmação causou furor entre os fãs de Star Wars.

Antes de falecer, no último dia 27 de dezembro, Fisher concluiu as gravações do Episódio VII de Star Wars, previsto para estrear no fim de 2017. A atriz voltou a pele de Leia Organa em 2015, no longa O Despertar da Força. A personagem seria recorrente na nova trilogia, e até o momento a Disney não divulgou o que será do futuro da general nos próximos filmes.