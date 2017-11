Disney escolhe atriz Liu Yifei para viver Mulan em nova versão

A Walt Disney Pictures anunciou nesta quarta-feira que escolheu quem vai viver a guerreira Mulan na nova versão do clássico: a atriz chinesa Liu Yifei, de 30 anos, também conhecida como Crystal Liu. A informação é do site da revista The Hollywood Reporter, que afirma que a Disney fez audições com mais de 1.000 atrizes para o papel.

Liu Yifei é uma das atrizes mais famosas de sua geração na China por papéis na TV e no cinema. Seu mais recente filme, Once Upon a Time, conquistou cerca de 82 milhões de dólares em bilheteria no país. Ela também tem no currículo longas como O Reino Proibido (2008), ao lado de Jackie Chan and Jet Li, e O Imperador (2014), com Nicolas Cage e Hayden Christensen.

Baseado no conto clássico chinês, a nova versão de Mulan terá como diretora Niki Caro (de Encantadora de Baleias). A estreia deve acontecer em 2019. Mulan já ganhou as telas de cinema pela Disney em 1998, com uma animação. Dublado por nomes como Ming-Na Wen e Eddie Murphy, o filme concorreu a prêmios no Oscar e Globo de Ouro.