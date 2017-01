Disney divulga título oficial do episódio VIII de ‘Star Wars’

A Disney anunciou nesta segunda-feira o título oficial do episódio VIII de Star Wars. O novo longa recebeu o nome de The Last Jedi ( O Último Jedi, em português), que é descrito apenas como o novo capítulo da saga de Skywalker no blog oficial da série.

The Last Jedi tem estreia programada para 15 de dezembro de 2017 no Brasil. O filme traz de volta os personagens de O Despertar da Força (2015), Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e o vilão Kylo (Adam Driver). Mas o grande mistério do filme é como o herói Luke Skywalker (Mark Hamill), que reapareceu na última cena do longa anterior, vai se encaixar na nova trama.

Carrie Fisher, a eterna princesa Leia, também estará de volta no episódio VIII, já que a atriz completou os trabalhos no longa antes da sua morte, em dezembro de 2016.

Enquanto anuncia o título do seu próximo filme, a Disney comemora que Rogue One: uma História Star Wars (2016) ultrapassou, no último fim de semana, a marca de 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundias, segundo o site Box Office Mojo.