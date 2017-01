A Disney divulgou nesta quinta-feira pôsteres individuais dos personagens de A Bela e a Fera, adaptação da animação de 1991. Além do casal protagonista, Madame Samovar, Gaston e os funcionários do castelo estampam os novos cartazes animados de divulgação.

O longa, que conta com Emma Watson no papel da princesa e Dan Stevens como o mocinho amaldiçoado, é muito aguardado pelo público. O remake está previsto para estrear em 30 de março de 2017 no Brasil.

Confira os novos pôsteres: