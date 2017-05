Disco solo leva Harry Styles ao topo da parada britânica

Líder da banda britânica One Direction e queridinho das adolescentes, Harry Styles viu seu disco de estreia ir direto para o todo da parada do Reino Unido nesta sexta-feira ao vender quase 57 000 cópias.

Styles conquistou fama como um dos cinco integrantes do One Direction em 2010, quando o grupo foi formado no reality show de calouros britânico The X Factor, mas a banda foi reduzida a quatro cantores em março de 2015, com a saída voluntária de Zayn Malik.

Os outros quatro membros disseram que o grupo iria fazer uma pausa a partir do início de 2016, e Styles, que estrela em breve no filme Dunkirk, um drama da Segunda Guerra Mundial, lançou a música de trabalho Sign of the Times no mês passado.

Na parada de singles, Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber continuaram no número um pela segunda semana com a canção Despacito, de acordo com a empresa de medição Official Charts Company.

