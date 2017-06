Diretores deixam filme sobre Han Solo jovem – no meio da filmagem

A Lucasfilm surpreendeu nesta terça-feira ao anunciar que rompeu com os diretores Phil Lord e Chris Miller, que comandavam o filme da saga Star Wars sobre a juventude de Han Solo (Harrison Ford). O longa começou as filmagens em fevereiro, em Londres. Segundo fontes do site da revista The Hollywood Reporter, ainda restam várias semanas de gravação. Apesar do rompimento, o estúdio garantiu que o longa não vai ter atraso e manteve a data de lançamento em maio de 2018.

“Phil Lord e Christopher Miller são cineastas talentosos que juntaram um elenco e equipe incríveis, mas ficou claro que nós temos visões criativas diferentes sobre esse filme, então decidimos tomar cada um seu caminho. Um novo diretor será anunciado em breve”, disse a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, em comunicado.

Os diretores, que já trabalharam juntos em projetos como Uma Aventura Lego e Tá Chovendo Hambúrguer, comentaram a decisão na mesma nota da Lucasfilm. “Infelizmente, nossa visão e processo não estavam alinhados com a dos nossos parceiros nesse projeto. Nós geralmente não somos fãs da frase ‘diferenças criativas’, mas desta vez esse clichê está correto. Nós temos muito orgulho do trabalho maravilhoso do nosso elenco e equipe”, disseram.

O longa, ainda sem título, vai contar com o ator Alden Ehrenreich como o Han Solo jovem. O elenco inclui também os atores Thandie Newton, Emilia Clarke e Woody Harrelson, além de Donald Glover como Lando Calrissian e Joonas Suotamo como Chewbacca.