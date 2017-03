Diretor de terror fará filme sobre 4º livro da saga ‘Millenium’

O diretor uruguaio Federico Álvarez, dos filmes de terror A Morte do Demônio (2013) e O Homem nas Trevas (2016), que arrecadou quase 160 milhões de dólares em bilheteria mundial, vai comandar a adaptação do quarto livro da saga Millenium, protagonizada por Lisbeth Salander. O livro foi escrito por David Lagercrantz após a morte do autor da série, o sueco Stieg Larsson.

O presidente da Columbia Pictures, Sanford Panitch, afirmou durante a apresentação do quinto livro da série na Feira do Livro em Londres, nesta quinta-feira, que “Lisbeth Salander é provavelmente um dos melhores personagens literários femininos de todos os tempos”.

“Fede Alvarez, 31, é a escolha perfeita para dirigir. Ele é um diretor maravilhoso com uma visão única do mundo. Em particular, o seu talento e habilidade para criar intensidade psicológica fará Lisbeth Salander retornar à cultura cinematográfica popular com um forte impacto”, disse Panitch em comunicado divulgado no lançamento do livro.

(Com agência Reuters)