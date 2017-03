Diretor de ‘La La Land’ levará Ryan Gosling à Lua em novo filme

Depois do sucesso de La La Land – Cantando Estações, Damien Chazelle e Ryan Gosling voltarão a trabalhar juntos em um filme sobre a primeira empreitada do homem à Lua. Sob o título First Man (Primeiro Homem, em tradução livre), a produção acompanhará a jornada pessoal de Neil Armstrong até a missão Apollo 11, em 1969, quando se tornou o primeiro humano a pisar no satélite. Chazelle assinará o filme como diretor, enquanto Gosling dará vida ao astronauta pioneiro.

Nesta terça-feira, First Man ganhou uma data prevista para chegar aos cinemas: 12 de outubro de 2018 — período conveniente para concorrer ao Oscar no ano seguinte.

O longa será baseado no livro homônimo de James R. Hansen, a ser escrito para o cinema por Josh Singer — Oscar de melhor roteiro adaptado por Spotlight – Segredos Revelados. Em comunicado a imprensa, a distribuidora Universal revelou que First Man “explorará os sacrifícios e custos para Armstrong e para a nação de uma das missões mais perigosas da história”.

Damien Chazelle e Ryan Gosling também serão produtores do filme, ao lado Wyck Godfrey e Marty Bowen (Saga Crepúsculo e A Culpa é das Estrelas). Isaac Klausner (A Culpa é das Estrelas) ficará com a produção executiva, enquanto a DreamWorks co-financiará o filme.