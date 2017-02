Diretor de ‘La La Land’ ensaiou abertura com um iPhone

La La Land: Cantando Estações é um dos filmes favoritos ao Oscar, que acontece neste domingo. O musical começa com uma impressionante cena cheia de coreografias gravadas em plano sequência em um engarrafamento em Los Angeles. O diretor Damien Chazelle revelou, no último fim de semana, ao USA Today alguns detalhes da gravação e divulgou um vídeo que mostra que ensaiou toda a sequência em um estacionamento da cidade usando apenas a câmera do seu iPhone.

Chazelle usou o vídeo que fez em seu celular como “uma Bíblia” para a cena da música Another Day Of Sun. Durante o ensaio no estacionamento, ele e a coreógrafa Mandy Moore planejaram a sequência enquanto “andavam, falavam e enquadravam. A dança e o trabalho da câmera eram uma espécie de dilema da galinha e ovo: tinham que ser formulados ao mesmo tempo “, explicou o cineasta ao USA Today.

No entanto, o ensaio geral na estrada real onde a cena era para ser gravada foi um desastre total. “Conseguimos garantir o local da estrada por meio dia, algumas semanas antes de filmar. Estávamos nos sentindo bastante confiantes porque estávamos muito felizes com a filmagem do iPhone. E o ensaio geral foi um desastre total. O guindaste não podia se mover como um celular se move. A coreografia parecia diferente, a inclinação da auto-estrada criou um monte de outros desafios. Tudo era apenas complicado. Tivemos que voltar e fazer alguns ajustes. ”

Felizmente, quando a equipe voltou algumas semanas mais tarde para a gravação final, desta vez com Ryan Gosling e Emma Stone entre eles, tudo funcionou. “Voltamos para o local, um pouco humilhados e um pouco nervosos. E então filmamos a coisa real, que você vê no filme”, disse Chazelle.

Confira abaixo o vídeo do ensaio feito no iPhone, e como ele se compara à cena final exibida no filme: