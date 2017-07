Diretor de ‘Game of Thrones’ defende Ed Sheeran: ‘Adorável’

Criticado por muitos fãs de Game of Thrones por sua participação na estreia da sétima temporada da série da HBO, Ed Sheeran foi defendido por Jeremy Podeswa, que dirigiu o episódio em que o cantor aparece. O diretor afirmou ao site The Daily Beast que o britânico é “adorável” e que “mereceu estar na cena”. “Estou um pouco surpreso pelo fato de as pessoas terem feito tanto barulho por causa disso… ele está certo no seriado; ele combina com a série”, disse Podeswa ao site.

Sheeran surpreendeu os espectadores ao aparecer como um dos soldados dos Lannister que Arya Stark (Maisie Williams) encontra no meio de uma floresta. Na cena, ele canta, conversa e partilha vinho com a garota. Apesar de modesta, a sequência acabou irritando parte do público do seriado, que foi às redes sociais reclamar. Depois da exibição do episódio, Sheeran chegou a apagar seu perfil no Twitter, mas o reativou horas mais tarde.

“Se você não soubesse que ele é uma estrela pop ou um artista de qualquer tipo, você pensaria que ele é só mais um dos caras”, defendeu o diretor. “Ele atua há algum tempo; e leva isso muito a sério.” Sheeran já apareceu no filme O Bebê de Bridget Jones (2016) como ele mesmo, e participou em alguns episódios da série medieval The Bastard Executioner (2015).

Além do britânico, outros cantores e músicos já participaram de Game of Thrones, como Sigur Rós, Wilko Johnson e integrantes das bandas Coldplay e Snow Patrol.