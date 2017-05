Diretor de ‘Corra!’ voltará a unir racismo e terror em série

O filme Corra! estreia nesta quinta-feira no Brasil e o diretor Jordan Peele já está com outros projetos encaminhados. A nova produção será uma série da HBO e de novo, assim como o longa, unirá os temas racismo e terror.

De acordo com o site da revista The Hollywood Reporter, a série será chamada de Lovecraft Country, baseada no livro de mesmo nome do escritor Matt Ruff, e contará a história do jovem Atticus Black, de 25 anos, que sai em uma viagem com sua amiga de infância Letitia e o seu tio George pelos Estados Unidos dos anos 1950, enfrentando o racismo e espíritos do mal.

Lovecraft Country será uma coprodução entre a produtora do diretor e da Bad Robot, de J.J. Abrams e Ben Stephenson. O roteiro será assinado por Misha Green, responsável pela série Underground, que também envolve racismo, além de escravidão.

Ainda não há previsão de estreia da produção.