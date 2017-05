Diretor anuncia fim da série ‘The Get Down’: ‘Eu faço filmes’

O diretor Baz Luhrmann anunciou o fim da série The Get Down, depois de uma única temporada. Em post no Facebook, ele explicou aos fãs que a produção do seriado lhe pedia dedicação exclusiva, algo que não poderia mais aceitar por causa de projetos para o cinema. Frente a situação, a Netflix e a Sony teriam optado por cancelar o show.

A série contou com orçamento de 120 milhões de dólares — foi a produção mas cara da Netflix, de acordo com a revista Variety — e mostrava a história do hip hop na Nova York dos anos 1970.Depois ,

Luhrmann, que dirigiu grandes filmes como Moulin Rouge: Amor em Vermelho e O Grande Gatsby, explicou que precisou ficar no mínimo dois anos se dedicando apenas ao seriado, sem poder participar da produção de nenhum longa no processo: “A verdade é que eu faço filmes”, afirmou.

A diretor ainda elogiou a equipe e definiu o elenco como “único e excepcional”. A Netflix ainda não confirmou o cancelamento, mas Baz falou: “Sobre o verdadeiro futuro do show, o espírito de The Get Down, e a história que começamos a contar… isso tem vida própria. Uma que vive hoje e continuará a ser contada em outro lugar, de outra forma, por causa de vocês, os fãs e apoiadores”.