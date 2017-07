Direção de filme da Lava Jato nega distribuir ingressos via PF

A equipe de Polícia Federal – A Lei É para Todos, filme que se propõe a mostrar os bastidores da Operação Lava Jato, divulgou um comunicado nesta quarta-feira para esclarecer rumores que circulam em Brasília e dão conta de que a Polícia Federal e o Ministério Público de Curitiba estariam distribuindo 5.000 ingressos para assistir ao longa-metragem.

“Essa semana, começou a circular em Brasília um informe anunciando a distribuição de 5 000 ingressos de cinema para o filme Polícia Federal – A Lei É Para Todos pela Polícia Federal em parceria com o Ministério Público de Curitiba”, diz comunicado da equipe do filme.

“A produção do longa comunica que não existe qualquer tipo de acordo com a Polícia Federal e o MPF de Curitiba para distribuição de convites das sessões do filme em nenhuma cidades do país e reforça ainda que o único objetivo do longa é contar os bastidores do trabalho da força-tarefa da Lava Jato e retratar a corrupção no Brasil. O filme é apartidário.”

A estreia do filme está marcada para 7 de setembro.