DiCaprio devolve Oscar de Brando em caso de lavagem de dinheiro

O ator Leonardo DiCaprio devolveu um Oscar conquistado por Marlon Brando para investigadores dos Estados Unidos que apuram uma suposta lavagem de dinheiro feita por um fundo de investimento estatal da Malásia. A estatueta estava entre diversos itens recebidos pelo ator de pessoas ligadas ao fundo 1MDB. DiCaprio planejava usá-los em um leilão beneficente da Fundação Leonardo DiCaprio, criada em 1998, que apoia uma série de projetos ambientais.

Em julho do ano passado, a empresa de produção de Hollywood Red Granite foi acusada de utilizar 100 milhões de dólares desviados do fundo 1MDB para financiar o filme O Lobo de Wall Street (2013), estrelado por DiCaprio. Três meses depois, o ator se pronunciou sobre o processo, disse que estava cooperando com a investigação e que devolveria quaisquer presentes ou doações provenientes de fontes questionáveis.

“O sr. DiCaprio começou a devolver esses itens, que foram recebidos e aceitos por ele com o propósito de serem incluídos em um leilão de caridade anual para beneficiar sua fundação”, disse um comunicado desta quinta-feira. “Ele também devolveu o Oscar originalmente conquistado por Marlon Brando, que foi entregue ao sr. DiCaprio como um presente conjunto da Red Granite para agradecer por seu trabalho em O Lobo de Wall Street“, acrescentou o comunicado.

(Com agência Reuters)