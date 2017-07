‘Diário de um Banana’ com novo elenco ganha trailer. Confira

O quarto filme da série Diário de um Banana, baseada nos livros escritos por Jeff Kinney, ganhou um trailer dublado nesta quarta-feira. O longa Diário de um Banana: Caindo na Estrada, que tem estreia marcada para o dia 10 de agosto no Brasil, será protagonizado por um elenco completamente novo – já que os personagens da série de livros nunca envelhecem, ao contrário dos atores.

O protagonista Greg Heffley será interpretado por Jason Drucker, que fez a série Every Witch Way. No filme, Greg viaja com a família – o irmão mais velho, Rodrick (Charlie Wright), os pais, Susan (Alicia Silverstone) e Frank (Tom Everett Scott), e o irmãozinho, Manny (Dylan Walters) – para visitar sua avó, que está fazendo aniversário. No meio do caminho, o garoto bola um plano para desviar a rota da viagem, na intenção de levar a família a uma convenção de videogames.

A franquia conta até agora com três filmes, Diário de um Banana (2010), Diário De um Banana 2: Rodrick é o Cara (2011) e Diário de um Banana 3: Dias de Cão (2012). As três produções foram protagonizadas por Zachary Gordon, que atualmente tem 19 anos.