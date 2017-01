‘Deu Onda’ é 3ª música mais tocada do mundo no Youtube

Depois de liderar a lista das músicas mais virais do mundo no Spotify, o funk carioca Deu Onda, de MC G15, agora aparece em terceiro lugar no ranking mundial das músicas mais tocadas no Youtube.

A música ficou atrás apenas de Chantaje, de Shakira e Maluma, e Closer, de Chainsmokers e Halsey. Na semana passada, o hit brasileiro já aparecia no ranking, mas em 15º lugar. A melhor posição veio após um aumento de 76% nas visualizações do clipe: foram 52 milhões de cliques em apenas uma semana. Até o momento, o clipe original soma 97 milhões de views.

O ranking considera todas as execuções da música no Youtube, tanto no clipe oficial quanto em outros vídeos que usam a música como trilha sonora. Para entrar no site de vídeos do Google, a faixa de MC G15 ganhou uma versão censurada bem diferente da original que é repleta de palavrões.

(Com Estadão Conteúdo)