Destaque na Grande Rio, Xuxa reaparece por 8 segundos na Globo

A apresentadora Xuxa Meneghel voltou à tela da Globo, ainda que de maneira relâmpago. Durante oito segundos ela foi destaque na transmissão do desfile da Acadêmicos do Grande Rio, que homenageou a cantora baiana Ivete Sangalo.

Xuxa, que trabalhou na emissora carioca por mais de 30 anos, fechou contrato com a Record em 2015 e permanece lá até hoje.

Fátima Bernardes, que comandou a transmissão, apenas citou o nome da apresentadora, sem qualquer outra menção. No desfile, Xuxa representou a chegada de Ivete Sangalo à Banda Eva.

O contrato com a Record foi assinado depois de dois anos de negociação. Na ocasião da assinatura, ela disse que agora poderia fazer o que quisesse.

“Agora se eu quiser fazer, eu posso. Antes eu tinha que pedir permissão”, disse Xuxa. “O que me motivou a mudar de casa foi a vontade de fazer algo novo e o aval que eles me deram. Eles acreditam em mim e me passaram segurança naquilo que tenho projetado.”