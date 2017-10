Desprezado nos EUA, ‘Pica-Pau’ com Thaila Ayala estreia no Brasil

Pica-Pau é um desenho animado extremamente popular no Brasil e, ainda hoje, é reprisado na TV aberta. Sua popularidade em outros países, contudo, não é a mesma. Tanto que Pica-Pau: O Filme, que estreia nesta quinta-feira, 5, será exibido primeiramente nos cinemas brasileiros, segundo confirmou a assessoria de imprensa da Universal Studios.

Em outras localidades, sequer há data de exibição confirmada — o filme pode passar direto para o DVD, sem entrar em cartaz no cinema.

Isso explica por que a atriz brasileira Thaila Ayala ficou com um dos papéis principais do longa, que, embora seja americano, foi gravado no Canadá. O filme traz um Pica-Pau construído por computador em cena com atores de carne e osso.

Um fato curioso envolvendo a produção antes mesmo de seu lançamento é que o trailer, lançado em junho de 2016, trazia uma dublagem de todos os atores, incluindo de Thaila, que recebeu a voz de outra atriz. No entanto, ela mesma dubla a sua personagem, uma vilã, no longa.

(Com Estadão Conteúdo)