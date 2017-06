‘Despacito’ terá versão em português com sertanejo Israel Novaes

O sucesso de Despacito vai ganhar mais um capítulo e, dessa vez, no Brasil. A música, que já é considerada o grande hit do ano, foi interpretada originalmente pelos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, mas virou um sucesso com o remix lançado com os vocais de Justin Bieber. Essa última versão foi a primeira música em espanhol em vinte anos a chegar no topo da Billboard nos Estados Unidos — a última vez que isso aconteceu foi com Macarena, em 1996. Agora, o single ganhará uma versão em português, com a participação do cantor sertanejo Israel Novaes.

A versão original foi escrita por Luis Fonsi e Erika Ender, uma cantora e compositora do Panamá, filha de brasileira, que criou também a tradução. A equipe de Erika explicou que ela fez uma tradução quase literal e ensinou Fonsi a cantar. A canção será gravada junto com o cantor sertanejo Israel Novaes, responsável por músicas como Você Merece Cachê, que conta com a parceria de Wesley Safadão.

De acordo com a assessoria de Israel, os cantores terão que gravar separados por causa das agendas apertadas, mas a música poderá sair ainda esta semana. Além disso, será lançado um clipe gravado em estúdio bem diferente da versão original.