‘Despacito’ é o 1º clipe a ultrapassar 4 bilhões no YouTube

O clipe de Despacito, hit dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, tornou-se o primeiro projeto musical a conseguir a marca de 4 bilhões de visualizações no YouTube, sendo assim 898 milhões de vezes mais visto do que qualquer outro vídeo na plataforma.

Despacito já tinha sido o primeiro vídeo na história do YouTube a chegar a 3 bilhões de visualizações, registrando o feito apenas 203 dias após ser postado.

O vídeo é assistido, em média, 14 milhões de vezes por dia, com pico de 25 milhões em um só dia. Despacito é atualmente o clipe mais visto em 45 países, entre eles Espanha, México, Alemanha, Grécia, Portugal e Argentina.

No ranking de mais assistidos do YouTube, completam os cinco primeiros lugares Wiz Khalifa e Charlie Puth, com a música See You Again, que soma 3,1 milhões de visualizações; Psy, com Gangnam Style, 2,9 milhões; Justin Bieber, com a canção Sorry, 2,790 milhões; e Mark Ronson e Bruno Mars, com Uptown Funk, em 2,707 milhões.

(Com agência EFE)