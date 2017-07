‘Despacito’ é a música mais tocada na história do streaming

A música Despacito, dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, é a canção mais reproduzida da história através das plataformas de streaming, de acordo com os dados divulgados pela gravadora Universal. Com suas duas versões, a original e o “remix” com o canadense Justin Bieber, Despacito superou o recorde de Sorry, de Bieber, que tinha 4,380 bilhões de reproduções, alcançando 4,6 bilhões nos diferentes serviços de streaming do mundo todo.

Despacito viralizou logo depois do lançamento, em janeiro, atingindo um público ainda maior depois que a estrela do pop canadense Justin Bieber apareceu em um remix. A canção segue arrasando nas pistas de dança de todo o planeta, e também se tornou na primeira música em espanhol a alcançar o número 1 da lista Hot 100 da Billboard nos Estados Unidos desde Macarena, da dupla espanhola Los del Río, em 1996.

(Com agências EFE e France-Presse)