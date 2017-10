Desacelerou: novo ‘Velozes e Furiosos’ é adiado para 2020

A Universal anunciou nesta quarta-feira que o nono filme da série Velozes e Furiosos não estreará em 2019, como estava previsto, mas sim em 2020. Já o décimo filme da saga, ao menos por enquanto, não teve os planos alterados e chegará aos cinemas em 2021.

Velozes e Furiosos 8, que estreou em abril, teve no elenco Vin Diesel, Charlize Theron, The Rock e Jason Statham e arrecadou 1,23 bilhão de dólares em bilheteria no mundo todo, segundo dados do site especializado Box Office Mojo.

Além disso, o filme bateu o recorde da estreia com maior bilheteria da história, com 542 milhões de dólares no primeiro fim de semana de exibição.

Neste ano, a Universal também anunciou que planeja um spin off (derivado) de Velozes e Furiosos centrado nos personagens de The Rock e Jason Statham. O projeto ainda está sendo desenvolvido.

(Com agência EFE)