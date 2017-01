Depois de Jout-Jout, outra youtuber cai na pista: Kéfera

Ano que ceifou vidas e romances, 2016 também foi implacável para alguns youtubers. Depois de Jout-Jout anunciar que está livre, leve e solta, outros dois colegas estão caindo na pista: Kéfera Buchmann e Gustavo Stockler, que confirmou a separação em um vídeo no Snapchat.

“Eu e Ké não estamos mais juntos. Por favor não questionem, nem perguntem, só respeitem. Obrigado! Amo vocês”, disse ele, em uma cartela inserida em um vídeo.

O término do namoro de Kéfera e Gusta, como ele é chamado, já pautou até um vídeo de fãs, que especulam sobre o fim do relacionamento há dias, espantados com o fato de Kesta, como a dupla é batizada pelos seguidores, não aparecer junta nas redes sociais, onde costumava ser onipresente. Os fãs também perceberam que um deixou de seguir o outro — o que seria um sinal inequívoco, nos tempos atuais, de rompimento na relação.

O vídeo, de quase 5 minutos, já tem 1,7 milhão de visualizações. Ele foi publicado na segunda, dia 26, antes da confirmação de Gustavo.

Preocupado com o pendor dos fãs para analisar cada mensagem que posta, Gusta já pediu cautela aos seguidores: