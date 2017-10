Depois de ensaio sensual da ex, Kaká pede noiva em casamento

Depois de a ex-mulher, Carol Celico, publicar um ensaio sensual na cama ao lado do namorado atual, o meia Kaká estaria dando um upgrade na sua nova relação. O ex-jogador do São Paulo publicou neste sábado um vídeo no Instagram Stories — recurso da rede social Instagram em que os vídeos são temporários — pedindo em casamento a namorada, a modelo Carolina Dias, com quem assumiu relacionamento em janeiro deste ano.

O meia do Orlando City, time americano de futebol, se ajoelha em uma praia e pede Carol em casamento, com um anel que faz as vezes de aliança. Em outro vídeo também publicado no Instagram Stories do jogador, Carol aparece diz não, o que dá um tom de brincadeira à sequência toda.

Em seu próprio perfil no Instagram, porém, a modelo fez uma postagem com a aliança improvisada, que chamou de “meu anel”.