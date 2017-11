Depois de 14 anos, Thiago Rodrigues se despede da Globo

Cheguei na Tv Globo em 2003, cheio de sonhos, com muita vontade de conquistar meu espaço. Tive a honra de trabalhar com grandes ídolos, grandes artistas que me ajudaram muito. Diretores que me fizeram crescer e evoluir. Encontros inesquecíveis… Sou muito grato por tudo que vivi na Globo. Tenho as mais incríveis lembranças de todos os trabalhos que participei. Fiz grandes amigos, colegas de elenco e também da equipe técnica e produção. Devo muito do que me tornei a minha experiência dentro da empresa. E a vida é assim, amadurecemos nós e também nossos sonhos e expectativas. Continuo amando meu trabalho, sonhando com novos mundos, novos personagens. Cheio de planos e projetos! Portanto, eu só posso dizer a todas essas pessoas e a TV Globo, MUITO OBRIGADO e até breve!!! 🤙🏻❤️😉 (Ah, eu poderia postar 500 fotos, são tantas, mas só cabem 10) 😜

