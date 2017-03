Demi Lovato será homenageada por instituição de saúde mental

Demi Lovato estará entre os homenageados do baile de gala Open Minds, do The Jane and Terry Semel Institute, que acontece duas vezes por ano e reconhece personalidades que ajudam no trabalho de conscientização e redução do estigma de doenças mentais. A festa acontece no dia 22 de março, em Beverly Hills, Califórnia, e terá como mestre de cerimônia a atriz Lisa Kudrow (a Phoebe de Friends). As informações são do site da revista The Hollywood Reporter.

Demi receberá o Artistic Award of Courage. A cantora fala abertamente sobre sua batalha contra o transtorno bipolar. No ano passado, durante a Convenção Democrata, ela afirmou: “Eu estou aqui hoje como prova de que você pode viver uma vida normal e empoderada sofrendo de uma doença mental”. Em 2013, ela lançou o livro de autoajuda Demi Lovato: 365 Dias do Ano, com frases motivacionais e reflexões sobre a vida.

Outros homenageados no evento serão Julia S. Gouw, ex-presidente da empresa East West Bancorp, e o médico Kelsey Martin, da escola de medicina da University of California, Los Angeles (UCLA).