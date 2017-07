Demi Lovato segue a onda do pop sem sal em ‘Sorry Not Sorry’

Demi Lovato fez barulha na internet com seu novo single, Sorry Not Sorry, lançado nas plataformas de streaming nesta segunda-feira. A jovem decidiu trocar a temática de autoajuda e “confie em você mesma”, letra de hinos adolescentes entoados por ela como Skyscraper e Confident, pelo velho e batido pop da pessoa que supera o ex. “Eu sei o quanto deve doer me ver assim, mas vai ficar pior” e “uma segunda chance você nunca terá”, canta acompanhada pelo ritmo dançante.

Mais do mesmo, a canção vai funcionar entre os fiéis fãs da americana e em pistas de dança para menores de idade.

No Twitter, Demi falou sobre o propósito da faixa: “levantar da cadeira e dançar como nunca fez antes”. “Esse é um hino para qualquer um que já foi odiado e se reergueu em cima disso”, afirmou a cantora.

Thank you Lovatics 💗 pic.twitter.com/Y4xNsLfsej — Demi Lovato (@ddlovato) July 10, 2017

O último álbum da ex-estrela da Disney, Confident, foi lançado em 2015. O trabalho é parte de uma trilogia de discos em que ela fala sobre vícios em drogas, depressão e distúrbios alimentares, desabafo musical iniciado em 2011 com Unbroken, seguido por Demi, de 2013.

Agora, a jovem segue a onda da música enlatada sem sal, minimamente palatável, feita para fazer sucesso. Ritmos dançantes, letras sobre vida amorosa e diversão entre amigos são o resultado da superação — ou de quem busca emplacar um hit nas rádios.