Demi Lovato filma festa em casa para clipe de ‘Sorry Not Sorry’

A cantora Demi Lovato divulgou nesta quarta-feira o clipe para o single Sorry Not Sorry, lançado há poucos dias. No vídeo, Demi compartilha cenas de uma festa que deu em sua própria casa, cercada de amigos e se divertindo em meio a visuais bem coloridos. Ela aparece, sempre dançando, no jardim, próximo a uma piscina e em uma banheira.

Ao lançar a música, na semana passada, Demi falou sobre o propósito da faixa: “levantar da cadeira e dançar como nunca fez antes”. “Esse é um hino para qualquer um que já foi odiado e se reergueu em cima disso”, afirmou a cantora.

O último álbum da ex-estrela da Disney, Confident, foi lançado em 2015. O trabalho é parte de uma trilogia de discos em que ela fala sobre vícios em drogas, depressão e distúrbios alimentares, desabafo musical iniciado em 2011 com Unbroken, seguido por Demi, de 2013.

