Deborah Secco: ‘Nunca fui muito fiel na vida’

Em vídeo no canal da atriz Giovanna Ewbank, no YouTube, Deborah Secco confessou que a fidelidade não era seu forte – nem falar a verdade. A atriz, atualmente no elenco de Malhação, admitiu que era “viciada em mentir”, mas mudou desde que conheceu o atual marido, Hugo Moura.

Em brincadeira com Giovanna, Deborah foi questionada sobre o tema “fidelidade” e, honesta, respondeu: “Quero muito falar disso, porque eu nunca fui muito uma pessoa fiel”. A atriz, porém, disse que seu maior arrependimento do passado é “não ser fiel a mim e aos meus”. “Poder ser honesta com as pessoas, não esconder nada, não dever nada a ninguém foi a maior conquista da minha vida”, afirmou.

Deborah admitiu ainda que era “viciada” contar mentiras. “Não tinha nem para quem mentir, mas mentia. Se você me perguntasse o que eu comi hoje, eu ia mentir”, comentou. Segundo ela, porém, tudo mudou quando o modelo e ator Hugo Moura entrou em sua vida. “Não consigo mais mentir. É uma coisa louca”, disse a atriz. Junto desde 2015, o casal tem uma filha de um ano, chamada Maria Flor.

Vídeo: Deborah Secco faz confissões no canal de Giovanna Ewbank