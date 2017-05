Debandada: Protagonistas abandonam série ‘Once Upon a Time’

Após a notícia da saída da protagonista Jennifer Morrison (Emma) e da ruiva Rebecca Mader (Zelena, ou Bruxa Má do Oeste), outros importantes atores vão deixar o elenco da série Once Upon a Time. Segundo o site da revista Entertainment Weekly, Ginnifer Goodwin (Mary Margaret, a Branca de Neve), Josh Dallas (David, o Príncipe Encantado), Emilie de Ravin (Bela), e Jared Gilmore (Henry) também vão encerrar sua participação no programa na sexta temporada, que chega ao fim em junho.

O seriado, contudo, continua com sua sétima temporada confirmada. A trama agora deve focar na Rainha Má Regina (Lana Parrilla), Rumple (Robert Carlyle) e Capitão Hook (Colin O’Donoghue).

Os produtores da série divulgaram uma nota oficial celebrando o trabalho dos atores que debandaram. “Todos trouxeram talentos únicos, inteligência e uma pitada de mágica para estes personagens”, diz o texto. “Conforme a série continua, esse grupo continuará a ser parte do coração da trama. E mesmo que eles não apareçam em todos os episódios, em um seriado sobre mágica, nós acreditamos que essa não será a última vez que eles serão vistos”, diz deixando a esperança de um retorno dos atores.