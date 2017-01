‘Deadpool’ e ‘La La Land’ são indicados a prêmio dos roteiristas

Filmes como Deadpool, La La Land: Cantando Estações e A Chegada são alguns dos indicados ao prêmio do sindicato dos roteiristas americanos, que escolhe anualmente os melhores roteiros do cinema e é considerado um dos termômetros do Oscar. A cerimônia de entrega da premiação acontece em 19 de fevereiro.

Confira abaixo os indicados nas três categorias do prêmio, roteiro original, roteiro adaptado e roteiro de documentário:

Melhor roteiro original

A Qualquer Custo, de Taylor Sheridan

La La Land: Cantando Estações, de Damien Chazelle

Loving, de Jeff Nichols

Manchester à Beira-Mar, de Kenneth Lonergan

Moonlight, de Barry Jenkins

Melhor roteiro adaptado

A Chegada, de Eric Heisserer, inspirado no livro Story of Your Life, de Ted Chiang

Animais Noturnos, de Tom Ford, inspirado no livro Tony and Susan de Austin Wright

Deadpool, de Rhett Reese & Paul Wernick, inspirado nos quadrinhos de X-Men

Cercas, de August Wilson, inspirado em sua peça

Estrelas Além do Tempo, de Allison Schroeder e Theodore Melfi, inspirado no livro de Margot Lee Shetterly

Melhor roteiro de documentário

Author: The JT LeRoy Story, de Jeff Feuerzeig

Command and Control, de Robert Kenner, Eric Schlosser, Brian Pearle e Kim Roberts

Zero Days, de Alex Gibney