De volta para o futuro: ‘Os Jetsons’ ganha série com atores

Os futurísticos Jetsons ganharão uma nova versão com atores para a televisão. Segundo o site TVLine, a Warner Bros. Television está trabalhando em uma série baseada na animação, produzida entre 1962 e 1963, e depois de 1985 a 1987, pelos estúdio Hanna-Babera.

Gary Janetti, de Family Guy e Will & Grace, foi escalado para dirigir o seriado. Já a produção executiva ficará por conta de Jack Rapke e Robert Zemeckis, que assina a franquia De Volta Para o Futuro. Diferente do desenho original, ambientado em 2062, o remake de Os Jetsons se passará em 3018, a mil anos da produção do seriado.

Os Jetsons acompanha o cotidiano de uma família que vive em um futuro de babás-robô, carros voadores e cidades suspensas no espaço. A nova produção não tem previsão de estreia ou emissora, a ser estabelecida nas próximas semanas.