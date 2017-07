De U2 a Paul: os grandes shows que o Brasil verá ainda em 2017

O rock vai fazer a festa no Brasil no segundo semestre de 2017. Além do Rock in Rio, São Paulo será sede de outro festival com grandes nomes do gênero. Sem falar da vinda de Paul McCartney e do U2. Confira abaixo a agenda de gringos que aportam no país em breve:

Show internacionais no Brasil em 2017:

O maior festival nacional de música acontecerá nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses e Red Hot Chilli Peppers serão as atrações principais do evento, no Palco Mundo. Os ingressos já estão esgotados, mas alguns sites como o Viagogo vendem entradas de pessoas que desistiram de ir, por um preço bastante salgado. A lista completa de atrações você pode conferir aqui.

O festival trará para São Paulo algumas das bandas que se apresentarão no Rock in Rio neste ano. The Who, The Cult, Alter Bridge, Bon Jovi, The Kills, Aerosmith, Def Leppard, Guns N’ Roses e Alice Cooper se apresentarão na capital paulista em 21, 23, 24 e 26 de setembro, no Allianz Parque.

O ex-beatle fará quatro shows no Brasil em outubro. Com a turnê One on One, ele passará por Porto Alegre, no dia 13, no Estádio Beira Rio; por São Paulo, no Allianz Parque, no dia 15; em Belo Horizonte, no dia 17, no Estádio Mineirão; e por fim se apresentará no dia 20, em Salvador, no Itaipava Arena Fonte Nova.

O cantor fará cinco shows no Brasil em outubro, entre os dias 18 e 27, parte da turnê The Search for Everything. O cantor se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 18, em Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão, no dia 20, em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminsky, no dia 22, em Porto Alegre, no Anfiteatro Beira Rio, dia 24, e no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, em 27 de outubro.

U2 + Noel Gallagher’s High Flying Birds

A princípio, a banda irlandesa iria fazer apresentação única em São Paulo, no Allianz Parque, em 19 de outubro. No entanto, a alta demanda por ingressos levou o U2 a anunciar mais duas datas de shows no Brasil: 21 e 22 do mesmo mês. As três apresentações serão abertas pela banda do mais novo dos irmãos do Oasis, Noel Gallagher’s High Flying Birds.

A banda americana de heavy metal se apresenta no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 31 de outubro, e depois segue para o Viva Rio, no Rio de Janeiro, em 1º de novembro. O grupo conta com o guitarrista brasileiro Kiko Loureiro em sua formação atual.

A banda americana passará por quatro cidades brasileiras em novembro, começando pelo Rio, no dia 1º, na Arena Rio. Em seguida, o grupo passa pela Arena Anhembi, em São Paulo, no dia 3. Curitiba, por sua vez, é a terceira cidade da lista, recebendo os músicos no dia 5, na Pedreira Paulo Leminsky. Por último, Porto Alegre tem show no dia 7, no Estádio Beira Rio.

Chris Martin traz de volta ao Brasil a turnê A Head Full Of Dreams — que já marcou presença no país em abril de 2016. A banda britânica se apresentará em São Paulo, no dia 7 de novembro, no Allianz Parque, e em Porto Alegre, no dia 11, na Arena do Grêmio. As apresentações, seguidas por um show na Argentina, encerrarão a turnê.

Bruno Mars + DNCE

Bruno Mars se apresenta no Rio de Janeiro em 18 e 19 de novembro, na Praça da Apoteose, e em São Paulo, no dia 22, no Estádio do Morumbi. A banda do ex-Jonas Brothers Joe Jonas, DNCE, abre os shows.

As vésperas de completar 50 anos de estrada, a banda Deep Purple trará sua turnê de despedida ao Brasil em dezembro, com os grupos Lynyrd Skynyrd e Tesla. As bandas se apresentarão em Curitiba no dia 12, na Pedreira Paulo Leminski, em São Paulo, no dia 13, no Allianz Parque, e no Rio de Janeiro, no dia 15, na Jeunesse Arena.