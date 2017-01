zoom_out_map 1 /19 Montagem Marinalva e Luiz Felipe (/Divulgação/De paratleta a bombadinho: quem são os participantes do ‘BBB17’)

A Globo anunciou nesta quarta-feira o nome dos novos participantes da 17ª edição do Big Brother Brasil. A partir dos detalhes dos perfis é possível identificar os conhecidos estereótipos do BBB. A moça bela (que quer provar ser mais do que um rostinho bonito); o intelectual político; o intelectual nerd; a jovem engraçada; o rapaz ingênuo de tanquinho modelado. Entre as novidades estão uma participante paratleta e a mais velha competidora do reality, uma mulher de 70 anos.

Por enquanto, a emissora ainda faz mistério em relação aos gêmeos que disputarão uma vaga na casa.

Confira abaixo quem são os selecionados que entrarão em confinamento a partir do próximo dia 23, segunda-feira:

Vivian Amorim, 23 anos, advogada, de Manaus (AM)

A bela manauara começou a carreira de modelo aos 15 anos. Em 2012, foi eleita Miss Amazonas. Entre outros clichês que ela usa para se descrever, é fã da dupla Jorge e Mateus e de Wesley Safadão, já ficou com um famoso do mundo sertanejo e gosta muito de dançar — assim como boa parte das belas e “recatadas” que participaram do programa no passado. Alô, Munik?! Solteira no momento, namorou dos 15 aos 20 anos, Vivian é formada em Direito e trabalha no Tribunal de Contas do Estado. Prefere homens altos e “com sotaque” do Nordeste, de Minas Gerais, do Sul… No reality, a intenção de Vivian é ficar “no meio termo” entre a vilã e a mocinha, apesar de já antecipar que tem o pavio “meio curto”. Como dá para perceber na foto acima, a moça tem uma autoestima elevada. Tanto que mantém uma estátua de papelão com sua imagem… na sala.

Rômulo Neves, 39 anos, diplomata, triatleta e escritor, de Brasília (DF)

Só de olhar para as fotos de Rômulo, bate um sono. Mas a vida do rapaz tem sido bastante agitada e, ao que tudo indica, o BBB servirá como uma plataforma para divulgar sua carreira política. Antes de se tornar diplomata e ser chefe de gabinete do governador Rodrigo Rollemberg (PSB), formou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, fundou a Rádio Livre da Universidade de São Paulo (USP), fez mestrado em Sociologia, publicou dois livros e morou em três países bem diferentes, Suriname, Venezuela e Etiópia. Casado e sem filhos, pretende vivenciar novos conhecimentos e experiências no Big Brother Brasil. Tem preguiça de pessoas “arrogantes e burras”. Zzzzzzzz….

Roberta Freitas, 21 anos, youtuber e estudante de Serviço Social, de São Paulo (SP)

Gente como a gente, a jovem nascida em Caxambu, Minas Gerais, já avisou que não pretende frequentar a academia do BBB. Em seu canal no YouTube, ela fala sobre beleza e moda, enquanto se reveza para trabalhar no salão de beleza da mãe, em São Paulo. “Me acho pleníssima”, disse sobre sua aparência. O desequilíbrio de Roberta deve vir de sua característica ciumenta. “Já fiz muito barraco por ciúme. Até chorei na balada por ciúme de um cara que não conhecia”, conta.

Pedro Falcão, 29 anos, jornalista e especialista em videogames, de São Paulo (SP)

É o representante da ala de Humanas ( feat. universo geek) da edição. Para Pedro, o período de confinamento funcionará como uma espécie de detox do mundo virtual, já que costuma passar muitas horas conectado. Formado em Cinema em Montreal, no Canadá, o rapaz tem um visual relaxadamente estudado construído à base de peças de brechó. Ele namora há dez meses e confessa que não tem paciência para ouvir “abobrinhas”, embora respeite quem as diz. Em seu vídeo de apresentação, afirmou que “aprendeu primeiro a aceitar o que vem”. O que será que Pedro terá que aprender a aceitar no BBB?

Mayara Motti, 26 anos, bacharel em Direito, de Lagoa Santa (MG)

“Olha, eu sou meio agressiva em algumas situações”, disparou a discípula de Ana Paula (a polêmica participante do BBB16), o que já demonstra potencial para babado, confusão e gritaria. A morena afirmou que nunca fez nem nunca fará cirurgias plásticas. É fã de música sertaneja, principalmente da sofrência feminina de Marília Mendonça e Maiara e Maraísa. Como símbolo sexual, elege Gustavo Lima. Solteira, namorou por mais de dez anos e afirma que nunca ficou mais do que dez dias sem sexo – ou seja, fortes indícios de movimentação no edredom. Mayara se diz extremamente religiosa e adora livros espíritas.

Marinalva de Almeida, 39 anos, paratleta, de Santa Isabel do Ivaí (PR)

O anúncio da participação de Marinalva causou comoção nas redes sociais. Enquanto uns comemoram a decisão inclusiva da Globo – ela é a primeira deficiente física a participar do programa -, outros já deram início às especulações sobre o desempenho da sister em provas de resistência. Alguns, entretanto, gostaram do jeito empoderado da participante, que se descreveu como “forte e franca”, e acreditam que ela não será do tipo que engole desaforo. Mãe de três filhos, ela teve de amputar a perna esquerda quando completaria 15 anos de idade, após um acidente de moto. Vaidosa e doida por salto alto, Marinalva foi considerada a musa paralímpica 2016, conquistando o 8º lugar da prova de vela ao lado de Bruno Landgraf.

Marcos Harter, 37 anos, cirurgião plástico, de Sorriso (MS)

Gaúcho de Porto Alegre, o médico diz que é bastante reconhecido em Sorriso, no interior do Mato Grosso, onde trabalha como cirurgião plástico. Ele já morou em Miami, Nova York, Dallas e Atlanta e conta que gosta de viajar para fora do país em busca de evolução espiritual. No BBB, porém, está declaradamente em busca de dinheiro, mesmo, conforme o vídeo de divulgação. Marcos quer ser um jogador forte e desafiador, apesar de admitir não ser uma pessoa de fácil convivência. Com toda a pinta de que vai problematizar tudo e todos, não descarta um romance na casa. Segundo suas palavras, gente não evoluída e que gosta de intriga e fofoca não deve nem pensar em se candidatar ao seu bisturi.

Luiz Felipe Ribeiro, 28 anos, empresário, de Maceió (AL)

Tudo indica que o moço vai preencher a cota de ingênuos e tímidos (mas assanhadinhos quando interessa) comum a algumas edições. Dono de um corpão, Luiz Felipe já ostentou a faixa de Mister Alagoas 2013. Solteiro, mora com a mãe – que não vê a hora de o pimpolho desencalhar -, a avó e quatro irmãs. O último relacionamento, bem intenso conforme suas palavras, durou dois anos e o levou a engordar muito. Finda a relação, ele perdeu 20kg em três meses e retomou a carreira de modelo. Atento ao visual, é fissurado pelo próprio cabelo. Internautas fuçaram suas redes sociais e descobriram posts rechaçando a fama de “viado” por causa da preocupação com a aparência.

Ilmar Fonseca, 38 anos, advogado e cozinheiro, de Campo Grande (MS)

Mais um advogado para completar o elenco de How to Get Away With a Murderer, ou melhor, o time de participantes do BBB17. Mamão, como é conhecido entre os amigos, tem um filho de 13 anos e é divorciado. Na separação, deixou tudo para o adolescente e a ex. Diz que é chamado de “distribuidor de amor” pelos amigos gays pelo jeito namorador, mas relata ter sido impedido pelo filho de iniciar um romance na casa. No vídeo de divulgação, afirmou causar muitos problemas por falar o que pensa. Milita a favor dos direitos humanos, o que leva a crer que provocará ou estará envolvido em muitas tretas na casa.

Ieda, 70 anos, funcionária pública aposentada, de Canoas (RS)

Divorciada há 17 anos, Ieda diz que costuma ser alvo de várias cantadas – e adora. Ela diz que Susana Vieira é a sua maior inspiração e se sente lisonjeada por todo mundo, inclusive familiares e amigos, que acha as duas parecidas. Mãe de quatro filhos e avó de seis netos, foi a primeira Miss Canoa. A participante mais velha da história do BBB, com 70 anos, rejeita romances com pretendentes da sua faixa etária. “A mulher mais velha se atrai pelo homem mais novo” é o seu lema. Com fama de mãezona, Ieda admite, porém, que briga, fica grossa, danada e se tiver que colocar o dedo no rosto de alguém, coloca. Aposta: vai implicar muito com a bagunça e os hábitos higiênicos dos demais.

Gabriela Flor, 27 anos, bailarina, de Praia do Forte (BA)

Sem papas na língua, declarou que não tem paciência para “mimimi” e frescura. Com apenas 1,58 m de altura, já fez ensaios como modelo e é diplomada pela Royal Academy of Dance de Londres. Ela tem um projeto social chamado ‘Flor e Cultura’ com aulas para meninas carentes na Praia do Forte. Até os 16 anos, viveu em uma comunidade internacional cristã em Trancoso. “O lado ruim é que fui criada em uma bolha e tudo que estava fora era considerado errado”, lembra. Está há cinco meses sem sexo e admitiu já ter mandado nudes, mas não revela para quem. Gosta de cozinhar e de limpar, mas “com limites”. Sincera, afirmou que vai escolher o lado dos vilões ou o dos mocinhos conforme o andamento do jogo.

Elis Gonçalves, 40 anos, empresária, de Taguatinga (DF)

A batalhadora Elis deixou os filhos pequenos em Nova Crixás, Goiás, para trabalhar como empregada doméstica e camelô em Brasília. Hoje, após 24 anos, é dona de um salão de beleza e de dois empreendimentos comerciais na capital. Já fez plástica no nariz, mas não se sente satisfeita com o resultado e gostaria de corrigi-lo. Brincalhona, diz que adoraria entrar numa clínica do jeito que está e sair do jeito que imagina. Se ganhar o prêmio de 1,5 milhão de reais, certamente vai investir o dinheiro na vaidade. “Mexo em tudo”, afirma. Casada há 23 anos e com nudes perdidas em um notebook roubado, ficar sem sexo vai ser um grande desafio para a administradora, que elege o maridão como seu símbolo sexual. Ela é mãe de Jhersica, 21 anos, e Pedro Paulo, 14, e avisa que não vai ser a boazinha da edição, não.

Daniel Fontes, 41 anos, agente de trânsito e segurança, de Franco da Rocha (SP)