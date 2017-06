David Fincher fará sequência de ‘Guerra Mundial Z’, com Brad Pitt

David Fincher irá dirigir a sequência do filme Guerra Mundial Z, estrelado por Brad Pitt. Em entrevista ao site da revista The Hollywood Reporter, o executivo dos estúdios Paramount, Jim Gianopulos, confirmou a participação do diretor, que assina produções aclamadas como Clube da Luta e Garota Exemplar.

Guerra Mundial Z 2 estava previsto para estrear em 9 de junho de 2017, mas foi adiado após o diretor J.A Bayona pedir demissão. Desde então, circulavam rumores quanto à possível contratação de David Fincher, confirmada apenas nesta quinta-feira por Gianopulos. O filme ainda não tem nova data de estreia, mas está previsto para 2018. O CEO adiantou: “Estamos em estágio avançado de produção”.

Esta será a segunda parceria de Pitt e Fincher, que trabalharam juntos em Clube da Luta. No primeiro filme, adaptado do livro Guia de Sobrevivência a Zumbis, o ator interpretou um ex-investigador da ONU contratado para descobrir o paciente zero de uma infecção viral que assola o mundo e transformou a população em zumbis.