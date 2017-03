David Fincher, de ‘House of Cards’, volta à Netflix com thriller

A Netflix divulgou nesta quarta-feira o primeiro teaser da série Mindhunters, thriller produzido por David Fincher e Charlize Theron. O seriado marca a volta do produtor – responsável pela primeira temporada de House Of Cards – para o serviço de streaming. Ao mergulhar na doentia mente de assassinos em série dos anos 1970, o vídeo evoca o clima sombrio característico de Fincher, consagrado pelos filmes Seven e Clube de Luta.

A trama acompanhará os agentes do FBI Jonathan Groff (Holden Ford ) e Holt McCallany (Bill Tench) por entrevistas com serial killers encarcerados. Ao tentar entender o psicológico dos criminosos, suas motivações e impulsos, a dupla busca fundamentos para lidar com casos atuais. O teaser é composto por frases desconexas, que detalham assassinatos e dividem opiniões das personagens quanto à maneira de tratar os psicopatas: compadecer-se ou enviar para a cadeira elétrica?

Mindhunters é baseado no livro de John E. Douglas, Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit (Caçadores de Mentes: Por Dentro da Unidade de Elite do FBI para Crimes em Série, em tradução livre). A obra já foi adaptada para o cinema no filme Caçadores de Mentes (2004), e está nos estágios finais de produção para o serviço de streaming. A série chegará ao Netflix em outubro, e contará com dez episódios na primeira temporada.