David Cassidy, de ‘A Família Dó-Ré-Mi’, revela estar com demência

O ex-ídolo adolescente David Cassidy revelou que sofre de demência. O anúncio, feito na segunda-feira, acontece logo após uma série apresentações do artista na Califórnia, durante o fim de semana, nas quais esqueceu letras e chegou a se desequilibrar no palco, o que causou preocupações a respeito de sua saúde.

O ex-cantor e ator da série Família Dó-Ré-Mi, hoje com 66 anos, disse à revista People que está lutando contra a doença que também afetou sua mãe. “Eu estava em negação, mas parte de mim sempre soube que isso iria acontecer”, contou à publicação. Por isso, ele decidiu parar de excursionar como músico para se dedicar à saúde.

“Quero me concentrar no que sou, em quem eu sou e como tenho sido, sem quaisquer distrações”, afirmou. “Quero amar. Quero aproveitar a vida.”

Cassidy, cujos sucessos Cherish e I Think I Love You fez meninas adolescentes suspirarem nos anos 1970, lutou contra o vício do álcool e recentes problemas financeiros.

Em 2015 ele teve que leiloar sua casa na Flórida depois de pedir falência. Ele foi preso três vezes por dirigir alcoolizado entre 2010 e 2014 e foi obrigado a passar por uma desintoxicação, parte da pena que recebeu em 2014.

